شمسة صالح: منظومة المخصصات تدعم المرأة

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

أشادت شمسة صالح، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، بحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، وتوجيهات سموه الدائمة بترسيخ تكافؤ الفرص بين الجميع، انطلاقاً من رؤية سموه الثاقبة بأولوية الاستثمار في الكوادر البشرية، كركيزة رئيسة للنجاح والارتقاء بالأداء المؤسسي.وقالت: «إن منظومة المخصصات المالية، بما تشمله من مزايا جديدة للموظفين، تتعلق بإمكانية العمل عن بعد، والعمل بنظام الدوام المرن، تعزز المقومات التي تعين المرأة العاملة في تحقيق التوازن بين حياتها العملية من ناحية، وحياتها الأسرية والاجتماعية من ناحية أخرى».