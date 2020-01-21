علي المطوع: سعادة غير مسبوقة

المصدر: ( دبي - رامي عايش)

أكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر أن العنصر البشري يمثل مركز اهتمام حكومة دبي، ويدل على ذلك كل الاستراتيجيات والخطط والرؤى التي تطلقها حكومتنا الرشيدة والتي تهدف إلى تحقيق مستويات سعادة غير مسبوقة ضمن كافة نواحي المجتمع.

وقال المطوع: «قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، من شأنه الإسهام في تطوير منظومة العمل الحكومي وأداء الموظفين وتحسين معدلات رضاء المتعاملين، وتحفيز العاملين في القطاع الحكومي على الابتكار وتحسين مستويات الأداء للأفراد والمؤسسات للوصول إلى تحقيق مستهدفات دبي والإمارات في كافة القطاعات» .