ضرار بالهول: دبي أنموذج للعمل الحكومي المتفرد

المصدر: (دبي - البيان )

أكد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «أن منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، تؤكد من جديد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تعزيز وتطوير الأداء الحكومي في دبي، من خلال توفير الظروف الأفضل دائماً للموظفين الحكوميين».

وأشار إلى «أن المنظومة تسعى إلى تعديل الرواتب وفقاً لمنظومة المخصصات المالية الجديدة للعاملين في حكومة دبي، علاوة على توفير عدد من المميزات التي تدعم توفير الاستقرار الوظيفي وتتماشى والأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، بما يجعل من دبي أنموذجاً للعمل الحكومي المتفرد».