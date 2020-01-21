جمال السميطي: منظومة عصرية

المصدر: (دبي - البيان )

أكد القاضي الدكتور جمال السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي:«أن اعتماد منظومة المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي يمثل دعماً للنظم والتشريعات التي تنظم مختلف شؤون الكوادر البشرية في الخدمة المدنية، وهي من السمات الفريدة التي تتمتع بها إمارة دبي، حيث توظف آخر ما توصلت إليه النظريات في مجال إدارة العمل الحكومي، وقدمت نماذج مشرقة تحتذى بها على مستوى محيطها في هذا المجال».

وقال:«إننا نرى منظومة عصرية الطابع بطابع مرن للغاية يراعي القدرات الفردية والطموحات المهنية للراغبين بخدمة الوطن، ومن خلال الميزات الجديدة لدعم العاملين في الحكومة، واللجنة المعلن عنها، ستتوافر الكثير من الفرص المثالية للشباب».