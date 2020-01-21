موظفون: المنظومة تحفزنا على المزيد من البذل والعطاء

المصدر: متابعة: قسم المحليات

أشاد موظفون عاملون في حكومة دبي، بمنظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، والتي اعتمدها أمس، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وأكدوا أنها ستحفزهم على المزيد من البذل والعطاء، وتضع على عاتقهم مسؤوليات جديدة، ليكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة على الدوام.

وأكد محمد خليفة بن عزير المهيري مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بمؤسسة وطني الإمارات أن: «اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، يمثل نقلة نوعية مهمة، ستسهم في تطوير وتعزيز الأداء الحكومي في دبي».

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار القرارات التي تتخذها دبي باستمرار، من أجل تعزيز مسيرتها التنموية والحضارية، والتي تتخذ من الريادة والتميز عنواناً لها.

وقال: «إن هذه الخطوة الرائدة، ستسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحسين ظروف الأسر المواطنة، وكل العاملين في حكومة دبي، لا سيما أن الاهتمام بالموظفين الحكوميين، وتأهيل وتدريب الكفاءات الوطنية، يسهم في صناعة مستقبل حافل بالفرص والنجاحات».

رفعة المواطن

وثمّن سعيد محمد نور رئيس قسم التنسيق والمتابعة بديوان صاحب السمو حاكم دبي، اعتماد زيادة رواتب الموظفين بحكومة دبي، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على رفعة الوطن والمواطن.

وقال: «يحمل التوجيه السامي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دلالات كبيرة ومعاني سامية، باعتبارها تقديراً من حكومتنا الرشيدة للعاملين الذين يخدمون الوطن، ودلالة على حب هذه القيادة العظيمة». وتقدم بالشكر إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اللذين يعملان على توفير كل ما من شأنه رخاء واستقرار المجتمع.

وقال حمدان الحوسني موظف في حكومة دبي: «إن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لمنظومة المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتوفير حياة كريمة وملائمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن هذه الخطوة، من شأنها تعزيز سعادة الجميع، وتحقيق متطلباتهم».

وأضاف: «هذه اللفتة الكريمة من سموه، تتطلب معها من موظفي حكومة دبي، زيادة البذل والعطاء في أعمالهم ومهماتهم، ما ينعكس إيجاباً على أداء مؤسساتهم بشكل عام، ومن ثم الارتقاء بأداء الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي، وتحقيق مستهدفاتها، وهو الهدف الأشمل والأعم، الذي يجب أن نسعى إليه».

وبين أن:«من شأن المنظومة المالية الجديدة، تنظيم سلم الدرجات الوظيفية، الذي يساعد الموظفين على أداء أعمالهم بهمة ونشاط، وهذه الخطوات الحكومية تعمل على توفير كل سبل الراحة والسعادة لموظفي حكومة دبي».

شراكة

بدورها، أكدت نادية البسطي موظفة في جمارك دبي أن: «منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، تدعم المرأة في مجال العمل، باعتبارها شريكاً حيوياً فاعلاً وأساسياً في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة، التي تشهدها الدولة، متسلحة بالعلم والمعرفة، وبالإرادة الصلبة والإصرار على الإنجاز».

وأضافت: «القرار يدل على ما يحظى به موظفو حكومة دبي، لا سيما المرأة، من دعم ومساعدة فعلية، ومساواة كاملة بينها وبين الرجل، من جانب القيادة الرشيدة، لذلك فقد تحقق في الإمارات التوازن بين الجنسين، وأصبحت المرأة موجودة في كل الوظائف الفنية والمهنية، وفي كل القطاعات الحكومية والخاصة، وأثبتت جدارتها في الدفع بمسيرة التنمية في البلاد إلى مستويات متقدمة».

وقال الدكتور سيف درويش مدير الاتصال المؤسسي في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «إن القرار يعكس مدى اهتمام القيادة بالمواطن، التي تضعه في المقام الأول، وعلى رأس الأولويات، من حيث توفير سبل الحياة الكريمة له»، مضيفاً: «القرار أدخل الفرحة لقلوب جميع العاملين في الدوائر المحلية لإمارة دبي، ونحن في بداية عام جديد».

وقال الدكتور أحمد محرابي، الذي يعمل بهيئة الصحة في دبي: «إن قرار المجلس التنفيذي بشأن زيادة رواتب موظفي حكومة دبي، له إيجابيات عدة، أهمها جذب الكفاءات للعمل في الحكومة، وبيّن أن العلاوة تشعر الموظف دائماً بالاستقرار والأمان، وهو ما سيودي إلى مزيد من التطور على مختلف الصعد».

وقال سعيد علي نقيب رئيس نيابة في النيابة العامة: «للمنظومة أثر إيجابي على موظفي القطاع الحكومي، إذ ستسهم في تحفيز الموظف وزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الرضا والاستعداد لمتطلبات التنمية الشاملة».

وأكدت وداد بوهناد مدير إدارة الموارد البشرية بالنيابة العامة:«أن منظومة المخصصات المالية تعتبر من المبادرات المحفز ة التي تطلقها حكومة دبي لتعزيز مستويات السعاده لدى موظفيها.لا سيما وأنها تساهم في تحقيق جودة ورفاهية حياة الموظفين»