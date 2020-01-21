«امتيازات» لموظفي «دار البر»

المصدر: (دبي - البيان)

أبرمت جمعية دار البر اتفاقية خاصة مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تقضي بمنح موظفي الجمعية حقوق الاستفادة من برنامج «امتيازات» للخصومات، في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين.

وتقدم الاتفاقية لموظفي جمعية دار البر وعائلاتهم فرص الاستفادة من خصومات وعروض برنامج «امتيازات»، التي توفرها مئات الشركات، العاملة في مختلف القطاعات، عبر حصولهم على صلاحية الدخول إلى التطبيق الذكي لبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية «Imtiyazat»، عبر متجري «أبل ستور» و«جوجل بلاي ستور».

وقال فارس الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية في «دار البر»: إن الاتفاقية ومنح الموظفين الخصومات والعروض، والتي يقدمها «امتيازات»، تمثل إحدى مبادرات الجمعية لإسعاد الموظفين، موضحاً أن البرنامج يقدم عروضاً وخصومات حصرية لموظفي الحكومة، في قطاعات عدة، مثل الرعاية الصحية، التأمين، السفر والسياحة، المحال التجارية، المطاعم، الفنادق، وغيرها.