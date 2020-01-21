«الفجيرة للموارد الطبيعية» تشارك في مؤتمر جيولوجي في عُمان

المصدر: الفجيرة - البيان

شارك وفد من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في المؤتمر الدولي لجيولوجيا الأفيوليت والطبقة الصخرية المحيطية في «جامعة السلطان قابوس» بسلطنة عمان، وذلك بمشاركة دولية وحضور أكثر من 200 عالم جيولوجي ومتخصّص من مؤسسات تعليمية ومراكز بحوث في هذا المجال.

حيث سلّط المؤتمر الضوء على الأهمية الاقتصادية والعلمية لصخور الأفيوليت، والتي تغطي مساحة كبيرة من أراضي السلطنة ودولة الإمارات، كما تناول المؤتمر العديد من المحاور المتعلقة بمشروع الحفر العماني وطرق الاستغلال التعديني الأمثل لهذه الصخور.

وجاءت مشاركة المؤسسة في المؤتمر في إطار الاستفادة العلمية الناتجة عن المناقشات والحوار والاحتكاك المباشر بالخبراء والمختصين، وتبادل التجارب والخبرات في مجال التعدين.

كما قام وفد المؤسسة على هامش أعمال المؤتمر، بزيارات حقلية لمواقع صخور الأفيوليت والبريدوتيت في كل من مدينة إبراء وصحار ولوى في سلطنة عُمان، للاطلاع على الجهود المبذولة في مشاريع القطاع التعديني، والتعرّف على نتائج مشروع الحفر العُماني، وأحدث التقنيات المستخدمة والممارسات المتّبعة في هذا القطاع.