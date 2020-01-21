اختتام المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت أول من أمس، فعاليات المؤتمر العربي الثامن لعلوم الوراثة البشرية، والذي يعتبر أكبر حدث من نوعه في المنطقة العربية وأضخم تجمع للعلماء والباحثين المتخصصين في علوم الوراثة البشرية، نظم المؤتمر المركز العربي للدراسات الجينية أحد فروع جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وقد دأب المركز على مدار 16 عاماً على تنظيم المؤتمر كل عامين كملتقى لتجمع الخبراء والجهات المهتمة بقطاع الوراثة البشرية في العالم العربي. وقد ناقش المؤتمر في نسخته الثامنة موضوع «علم الوراثة السريري» وركز البرنامج العلمي للمؤتمر على الجوانب الوراثية لاضطرابات النمو العصبي، الاضطرابات الأيضية، وعلم التشوه الجسدي، والوراثة السكاني.

وقد ناقش الدكتور أحمد أبوطيون مدير مختبر العلوم الوراثية بمستشفى الجليلة للأطفال «الوضع الحالي للاختبارات الوراثية لاضطرابات النمو العصبية» بينما تحدث الدكتور ألان فيرلو من جامعة باريس ديديرو في محاضرته عن «وراثيات الإعاقة الذهنية: ماذا تعلمنا من التقنية الحديثة؟». وفي الجلسة المسائية ألقت الدكتورة أنيتا روش مديرة معهد الطب الوراثي في جامعة زيورخ عن «التشوهات الجسدية في عصر الوراثة السريرية» وتحدثت الدكتورة سالي آن لينش البروفيسورة بكلية دبلن الجامعية عن تبني «أساليب منهجية في عصر الجيل القادم للتسلسل الجيني»