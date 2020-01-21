«أبوظبي للتنمية» يبحث العلاقات مع إثيوبيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

التقى محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وفداً إثيوبياً برئاسة موفريات كامل وزيرة السلام بحضور خليفة القبيسي نائب المدير العام وعدد من مسؤولي الصندوق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة، خاصة فيما يتعلق بالجانب التنموي ودور الصندوق في تحقيق التنمية المستدامة في إثيوبيا، إضافة إلى بحث الفرص التنموية والاستثمارية المشتركة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وقال محمد سيف السويدي إن زيارة الوفد الإثيوبي فرصة مهمة للتباحث بشأن المجالات المتاحة كافة لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيراً إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة الإثيوبية يسعيان إلى تطوير العلاقات في النواحي جميعها.

وأشار إلى حرص الصندوق على توسيع نشاطاته التنموية في الدول النامية خاصة في القارة الأفريقية لا سيما وأن المشاريع التي يمولها في أفريقيا حققت نتائج إيجابية وساهمت بشكل ملموس في تحسين الظروف المعيشية للسكان .

ومن جانبها عبرت وزيرة السلام الإثيوبية عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على ما يقدمانه من مساعدات لبلادها.