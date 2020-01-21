الإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان أبوظبي للعلوم

المصدر: (أبوظبي - البيان )

أعلنت أمس دائرة التعليم والمعرفة تنظيمها مهرجان أبوظبي للعلوم خلال الفترة من 30 يناير حتى 8 فبراير 2020 على كورنيش أبوظبي «ع البحر»، وفي منطقة العين «حديقة الجاهلي»، وفي منطقة الظفرة «سيتي مول».



ويعد مهرجان أبوظبي للعلوم نقطة انطلاق شهر الإمارات للابتكار، حيث تتولى الدائرة تنسيق جميع فعاليات الجهات الحكومية في أبوظبي المرتبطة بهذا الشهر، للمساهمة في خلق بيئة مشجعة على الابتكار والتميز، وعرض مجموعة من المبادرات الاستراتيجية للجهات الحكومية والأكاديمية، عبر التنسيق مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.









