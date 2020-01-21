جمعة بن أحمد آل مكتوم يفتتح معهد كامبريدج

المصدر: (دبي - وام)

افتتح الشيخ جمعة بن أحمد بن جمعة آل مكتوم معهد كامبريدج لتعليم ودراسة اللغة الإنجليزية بحضور أعضاء هيئة تدريس المعهد.

وقام بجولة في فصول المعهد واستمع لشرح من رياذ محمد المدير التنفيذي للمعهد عن البرامج الدراسية التي يقدمها أون لاين ومستوياتها التي تغطي احتياجات الدارسين وتلبي احتياجات السوق المحلي.

وأشاد الشيخ جمعة بن أحمد بن جمعة آل مكتوم بالمعهد الذي يعتبر إضافة جديدة للتعليم عن طريق الإنترنت في الإمارات مما ييسر على الدارس الاستفادة منه في أي وقت وبأسلوب أكثر ديناميكية وفقاً لظروف دراسته أو عمله وبشكل أكاديمي يتماشى مع التوجه للتعليم الذكي بمستويات تلبي احتياجات سوق العمل والدراسة الأكاديمية.