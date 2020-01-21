سيف بن زايد يطلع على استعدادات «أمن الخليج 2»

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على آخر الاستعدادات والتحضيرات لتمرين «أمن الخليج العربي 2»، المقرر أن ينطلق فبراير المقبل، وتستضيفه دولة الإمارات.

واستمع سموه من أعضاء اللجنة العليا للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لشرح حول التجهيزات والاستعدادات للتمرين، وخطط اللجان، بما يكفل إنجاح هذا التمرين لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تعزيز العمل المشترك وأمن المنطقة.

حضر الاجتماع.. الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المشتركة لتمرين «أمن الخليج العربي 2»، واللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعدد من رؤساء اللجان العليا للتمرين من ضباط الوزارة. ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات، التمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني لأجهزة وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «أمن الخليج العربي 2»، خلال الفترة من 2 إلى 20 فبراير المقبل في إمارة دبي، تنفيذاً لقرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون.

ويهدف التمرين إلى تدريب العناصر الأمنية على كيفية التعامل مع الأحداث الطارئة، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية بين قطاعات وزارات الداخلية بدول المجلس، من خلال تعزيز ورفع درجة التنسيق والتعاون، لمواجهة الأزمات والمواقف الطارئة، والارتقاء بالتنسيق الميداني وتبادل الخبرات، وتوحيد المصطلحات والمفاهيم الأمنية بين دول المجلس.

وقال الفريق سيف الشعفار، إن تنفيذ مثل هذه التمارين، يأتي تماشياً مع توجهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وتفعيلاً لقرارات وزراء الداخلية بدول المجلس، لتطوير التعاون الأمني لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة، وجعل دول مجلس التعاون أكثر فعالية في التعامل مع الحالات الطارئة والواقع الأمني.

سموه يبحث التعاون مع تشيلي

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس بمقر الوزارة في أبوظبي تيودورو ريبيرا وزير خارجية تشيلي.

وبحث سموه والوزير الضيف عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون في المجالات الشرطية. أبوظبي - وام