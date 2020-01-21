«وحدة التدخل السريع» وطائرتان بدون طيار للإنقاذ في «إنترسك 2020»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

شهد اليوم الثاني من معرض ومؤتمر إنترسك 2020، عرض «وحدة التدخل السريع» لتي أطلقها الدفاع المدني بدبي، بالإضافة إلى عرض طائرتين بدون طيار من القيادة العامة لشرطة دبي.

وتختتم اليوم الدورة الثانية والعشرين من «إنترسك»، المعرض التجاري الأبرز للأمن والسلامة والحماية من الحريق في العالم، حيث زار اللواء دكتور جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني، أمس منصة الدفاع المدني بدبي، في المعرض وكان في استقباله اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام.

واطلع المرزوقي على «وحدة التدخل السريع» مركبة الإطفاء والإنقاذ التي أطلقها الدفاع المدني بدبي، في معرض إنترسك لتكون إضافة حقيقية ومؤثرة في مجال العمل التخصصي، وتأكيداً على استدامة عمليات التطوير التي ينتهجها الدفاع المدني بدبي، وفق منهجيات عملية ذات كفاءة وجودة عالية.

وفي ذات السياق استقبل اللواء المطروشي العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، وعبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب رئيس أول التشريفات والأمن في مركز دبي التجاري العالمي، والعديد من الوفود وممثلي الشركات والمؤسسات المشاركة في المعرض للاطلاع على أفضل الممارسات العملية والتطبيقية التي يتبعها الدفاع المدني بدبي.

طائرتان بدون طيار

كما عرضت القيادة العامة لشرطة دبي، عبر منصتها في فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعرض «إنترسك» بعض ابتكاراتها الحديثة منها منصة مركز الشرطة الذكي sps وطائرتان بدون طيار تستخدمان لأعمال الإنقاذ وإبطال القنابل.

24 ساعة

وقدم الملازم غانم مسعود علي، من الإدارة العامة للذكاء الإصطناعي، شرحاً مُفصلاً إلى زوار منصة شرطة دبي حول الخدمات المتنوعة التي يوفرها مركز الشرطة الذكيSPS لأفراد الجمهور على مدار 24 ساعة في اليوم، وعددها 27 خدمة من بينها خدمات جنائية ومرورية ومجتمعية إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها المركز الذي يعمل دون أي تدخل بشري في تقديم هذه الخدمات لطالبيها، وإصدار شهادات وتصاريح، بالإضافة إلى خدمات مجتمعية مختلفة كما يوفر وسائل ترفيهية لإسعاد المتعاملين.

طائرة بدون طيار

و قدم الملازم عبد الله عمر المهيري من إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، شرحاً إلى زوار منصة شرطة دبي حول أحدث الابتكارات في الطائرات بدون طيار، والتي يتم استخدامها في إبطال مفعول القنابل عن بعد.

طائرة الإنقاذ

وقدم الوكيل أول سالم عيد من الإدارة العامة للعمليات شرحاً حول طائرة «»M216 التي تستخدم في عمليات الإنقاذ في شرطة دبي، مشيراً إلى أن الطائرة تستطيع أن تحلق لمدة 38 دقيقة وحمل وزن 2 كيلوجرام، وتحتوي على كاميرات تستطيع تقريب المسافة لـ 30 مرة.

خدمات 901

وقدم الوكيل أول ناصر البلوشي شرحاً حول مركز الاتصال المجاني 901 المخصص للحالات غير الطارئة، مشيراً إلى أن المركز يوفر للمتعاملين باقة خدمات متعلقة بإصدار الشهادات وهي: طلب شهادة بحث الحالة الجنائية، وطلب شهادة بحث الحالة المرورية، وشهادة فقدان، وطلب شهادة براءة ذمه للمخالفات المرورية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، و طلب فك حجز مركبة، وطلب دفع بدل حجز مركبة، وطلب الحجز الذكي، إلى جانب باقة «خدمات التصاريح» والمتمثلة في: طلب تصريح دفن جثمان، وطلب تصريح ترحيل جثمان، وطلب تصريح إدخال جثمان، وطلب تصريح عمل ليلي، وطلب زيارة نزيل، وطلب زيارة موقوف.

100 شركة بريطانية

من جهة أخرى أكدت تريسي باكينجهام نائب رئيس قسم صادرات الأمن السيبراني والأمن في منظمة الدفاع والأمن التابعة لوزارة التجارة الدولية البريطانية أن حكومة المملكة المتحدة متحمسة للتعاون مع الإمارات في تنفيذ اكسبو 2020 بشكل آمن وناجح مشددة على أهمية تعميق وتقوية علاقتهم مع الإمارات التي تعد خامس أكبر سوق لبريطانيا. واعتبرت على هامش مشاركة أكثرمن 100 شركة بريطانية متخصصة بمجالات الأمن والحرائق والأمن والسلامة في فعاليات معرض ومؤتمر «انترسك 2020» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي أن الحدث يمنحهم فرصة مهمة لمناقشة ومشاركة أفضل الخبرات وإيجاد حلول مشتركة.

وقالت إن هذا القطاع أصبح أكثر تطوراً وقوة ويتوسع بشكل سريع ويتحرك نحو قطاعات أخرى مرتبطة بالأمن تتعلق بالبيئة وبالتالي أصبح الأمر مرتبطاً بمراعاة الاعتبارات البيئية والتوسع في مفهوم الأمن ليشمل أموراً أخرى وجعل الأمن جزءاً من بيئة العمل اليومية بدون أن يزعج حياة الناس وبما يمكنهم من القيام بأعمالهم وتجارتهم بشكل آمن.