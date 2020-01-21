شرطة الشارقة ترقي 392 منتسباً

المصدر: (الشارقة - البيان)

أصدر اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة قراراً بشأن ترقية 392 من ضباط الصف والأفراد العاملين على الملاك المحلي بشرطة الشارقة، وذلك وفقاً للقانون المحلي بشرطة الشارقة وتعديلاته، وشمل القرار ترقية 158 من رتبة مساعد إلى مساعد أول، و82 من رتبة رقيب أول إلى مساعد، و67 من رتبة رقيب إلى رقيب أول، و5 من عريف إلى رقيب، و27 من شرطي أول إلى عريف، و49 من شرطي إلى شرطي أول، كما شمل القرار ترقية 3 من الحاصلين على شهادة البكالوريوس إلى رقيب أول، وواحد حاصل على شهادة الثانوية العامة إلى شرطي أول.