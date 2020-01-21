ضاحي خلفان يطلع على جاهزية «عمليات شرطة أم القيوين»

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، على أنظمة غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وجاهزيتها، وتلقي البلاغات وإسنادها للدوريات العاملة لتحقيق أفضل زمن استجابة، ونظام الخرائط التي تحدد مسار دوريات الشرطة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الفريق ضاحي خلفان تميم، للقيادة العامة لشرطة أم القيوين، صباح أمس، حيث كان في استقباله اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، والعميد محمد البيرق مدير عام العمليات الشرطية، والعميد راشد الخرجي، مدير إدارة العمليات، والمديرون العامون، وعدد من كبار الضباط بشرطة أم القيوين.

الاتصال

وناقش معاليه خلال الاجتماع جاهزية أنظمة الاتصال بدوريات الشرطة، والقدرة التشغيلية لشبكات الاتصال، ومجالات التغطية في مناطق إمارة أم القيوين.

حضر الاجتماع العميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام، والعميد وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، والمهندس علي محسن العمري، المدير التنفيذي لمجموعة المدينة الآمنة.

كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الرؤية المستقبلية لشرطة أم القيوين، والتي تضمنت التحديث المستمر لمنظومة إدارة البلاغات، وربط الأنظمة الأمنية، وبيان المناطق الساخنة على خريطة أنظمة المعلومات، وتتبع مسار الدوريات، وتوحيد آلية استخراج البلاغات، واحتساب زمن الاستجابة على مستوى القيادة العامة.

واطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، يرافقه اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين وكبار الضباط على سير العمل بغرفة عمليات القيادة العامة لشرطة أم القيوين، وخطوات سير البلاغات لدورية الشرطة وكيفية تتبع البلاغ من غرفة العمليات، وسرعة وصولها إلى الموقع المبلغ عنه، والإجراءات والتغذية الراجعة من قبل رجال الدوريات.

نداء الاستغاثة

كما اطلع معاليه على أنظمة نداء الاستغاثة (SOS)، وإدارة البلاغات ونظام معالجة وتطوير الأعطال في غرفة العمليات.

وفي ختام الزيارة أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بشكل عام والقيادة العامة لشرطة أم القيوين بشكل خاص، في مجال تطوير منظومة العمل الأمني، وسعيها إلى تطوير آليات العمل، بما يقود إلى تحقيق سرعة الاستجابة للبلاغات والوصول إلى مسارح العمليات الشرطية في أقل معدلات زمن الاستجابة الشرطية.

من جانبه شكر اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على زيارته للقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وحرصه على الاطلاع على أنظمة العمل المختلفة بغرفة العمليات، وما أبداه من ملاحظات، والتي ستعمل على تطوير آليات وإجراءات العمل في كل قطاعات الشرطة بالدولة.