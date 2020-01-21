18 حديقة و3 ميادين ومماشٍ مطاطية نفذتها الشارقة 2019

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

كشف المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن الدائرة اختتمت العام 2019، بمزيد من المشاريع الترفيهية امتدت على مساحة ما يقارب 400 ألف متر مربع، حيث تم تنفيذ 18 حديقة و3 ميادين ومماشٍ مطاطية بقيمة 160 مليون درهم انتظمت كل مناطق الشارقة، وبلغت أطوال المماشي 5000 متر.

وأضاف السويدي أن هذه المشاريع استهدفت كل أفراد المجتمع والأسرة، وتحسين مستوى الخدمات الخاصة بالرياضة وغيرها من المشاريع المهمة، وذلك ضمن إطار حرص الدائرة على مواكبة حركة التطور والتنمية في الإمارة وتحت عنوان خطتها التنموية، وتوفير أرقى مواصفات ومكونات البنى التحتية العصرية القادرة على تقديم خدمات، تتناسب مع احتياجات النمو وتحقيق تطلعات المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، وتسهم في تكريس قيم الاستدامة، كما تدعم ما وصلت إليه إمارة الشارقة بتحقيقها اشتراطات مدينة صديقة للمُسن وما حصدته من ألقاب كمدينة صحية وصديقة للطفل.

توصيل الخدمات

من جهتها قالت المهندسة علياء الرند مديرة إدارة مشاريع المباني إن مساحة حديقة النوف 2 تمتد على مساحة 77 ألف متر مربع، و تتضمن إنشاء أسوار ديكورية مصمتة على مدار الحديقة مع أعمال التبليط والممرات الداخلية ودورات المياه وملعب كرة قدم، ومكتب حراسة ومخزن، كما تحتوي على ممرات مرصوفة رئيسية وفرعية ومباني الخدمات وتركيب الأبواب ومد خطوط الري والكهرباء ومنطقة ألعاب الأطفال، كما أن الدائرة فرغت من حديقة منطقة النوف 3 على مساحة 42 ألف متر مربع وبتكلفة 4.2 ملايين درهم وجار حالياً توصيل الكهرباء والمياه إلى الحديقة، وتشمل الأعمال إنشاء أسوار ديكورية مصمتة على مدار الحديقة مع أعمال التبليط والممرات الداخلية، كما تعمل حالياً على توصيل خدمات الكهرباء والمياه إلى حديقة النوف 4، والتي تمتد على مساحة 48 ألف متر مربع وتبلغ تكلفتها 4.6 ملايين درهم، وتشمل الأعمال فيها إنشاء أسوار ديكورية.

المرحلة الثانية

وبينت أن الدائرة تقوم بأعمال المرحلة الثانية في حديقة شغرافة بالرحمانية، التي تتضمن جملة من المرافق المميزة مثل منتديات ثقافية ورياضية واجتماعية داخل مجمع للمباني على مساحة 1000 متر مربع، ذات واجهات معمارية عصرية، ومماشٍ وممرات من الإنترلوك على طول 1400 متر، ومسطحات خضراء على امتداد 120000 متر مربع، كما تعمل الدائرة في المرحلة الثانية من حديقة كشيشة العامة الممتدة على مساحة 148 ألف متر مربع، تقوم الدائرة بإنشاء جملة من المرافق المميزة، ومن أهم المميزات التي ستضمها هذه الحديقة منطقة خاصة بالتزلج اللوحي.

وأضافت الرند أن وخلال العام الماضي أيضاً انتهت الدائرة من الأعمال الإنشائية في حديقة القرائن 3، تلبية لمطالب سكان المنطقة وتنفيذاً لبنود خطتها التنموية، بتكلفة 3.5 ملايين درهم، ولتكون إضافة جديدة إلى منظومة الحدائق والمتنزهات، التي تقوم بتنفيذها الدائرة في سبيل إيجاد متنفسات جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.

وجرى تزويد الحديقة الممتدة على مساحة 20 ألف متر مربع بملعب كرة سلة وآخر لكرة الطائرة وغرفة حارس، ومبنى دورات مياه للرجال ومثله للنساء ومباني خدمات، إلى جانب إحاطة الحديقة بأسوار ديكورية على طول 540 متراً.

إنجاز

من جهتها أكدت عائشة محمد رئيسة قسم الإشراف في إدارة مشاريع المباني أن الدائرة تقوم بتوصيل الكهرباء والمياه إلى حديقة القرائن 4 بتكلفة 6.5 ملايين درهم، وتضم الأعمال الإنشائية فيها ممرات داخلية ومبنى للخدمات وغرفة، كما جار العمل على توصيل خدمات الكهرباء والمياه إلى حديقة القرائن 2 بتكلفة 7.5 ملايين درهم.

4 حدائق

وقال المهندس محمد بن يعروف مدير إدارة الأقرع إنه تم تنفيذ العديد من حدائق الأحياء بالمنطقة الوسطى وسرعة تنفيذ مشاريع المماشي المطاطية، والتي تخدم مستخدمي هذه الحدائق، فتم تحديد 4 حدائق موزعة على المنطقة الوسطى كمرحلة أولى لمشروع المماشي المطاطية، والتي بلغت أطوال مماشي المرحلة الأولى فيها ما يقارب 3500 متر.