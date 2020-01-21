«أبوظبي للزراعة».. جهود استثنائية لتنمية الثروة الحيوانية

المصدر: أبوظبي -البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن تقديمها لأكثر من 641 ألف خدمة علاجية للثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، خلال العام الماضي 2019، وذلك ضمن جهودها في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية بإمارة أبوظبي، وتعزيز فاعلية نظام الأمن الحيوي وحماية صحة الحيوان والنبات، والترويج للممارسات الزراعية والغذائية السليمة، عبر سياسات ولوائح ومعايير جودة وأبحاث وبرامج فعالة ومتكاملة، وصولاً لترسيخ منظومة الأمن الغذائي في الإمارة.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة: «تسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من خلال برامج الدعم المادي والمعرفي، التي تستهدف مربي الثروة الحيوانية في الإمارة، والخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية المختلفة المقدمة لهم، لحماية وتمكين أنظمة الأمن الحيوي في القطاع الزراعي وإرساء منظومة الخدمات البيطرية التي تقدمها لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، وتعزيز الصحة الحيوانية، بما يضمن تنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءة إنتاجيتها وتعظيم مساهمتها في ترسيخ مرتكزات ومقومات الأمن الغذائي، عبر توفير منتجات محلية ذات جودة عالية، وزيادة مساهمة المنتج المحلي في تلبية احتياجات السوق من اللحوم الطازجة والألبان، وغيرها من المنتجات الحيوانية».

وأفاد الحمادي بأن 71 % من الخدمات العلاجية التي قدمتها الهيئة عبر منشآتها البيطرية، البالغ عددها 25 مستشفى وعيادة، موزعة على مناطق الإمارة خلال العام الماضي 2019، استهدفت الضأن والماعز، و29 % الإبل والأبقار والدواجن، إلى جانب الخدمات المخبرية التي قدمتها الهيئة، والتي تمثلت بإجراء أكثر من 378 ألف تحليل مخبري، تضمنت التشريح المرضي وتحليل الأنسجة، والكيمياء الحيوية، والمايكرو بيولوجيا والبيولوجيا الجزئية، لنحو 103 آلاف عينة جمعتها الهيئة من الحيازات الحيوانية في الإمارة، للوقوف على سلامة الحيوانات ومسببات الأمراض، في حال وجودها.

أعلاف

وكشف الحمادي عن إجمالي كميات الأعلاف التي تم توزيعها في نفس الفترة على المربين المستفيدين من برنامج دعم الأعلاف، والبالغ عددهم 18,507 مستفيدين، من خلال مراكز توزيع الأعلاف التابعة للهيئة، والبالغ عددها 15 مركزاً، موزعة على مناطق أبوظبي والعين والظفرة، والتي بلغت نحو 1.256 مليون طن، عبر ما يزيد على 441 ألف معاملة، أنجزتها الهيئة خلال العام الماضي، مبيناً أن 98 % من هذه المعاملات، تمت باستخدام منظومة الخدمات الرقمية للهيئة، والتي توفرها عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يجسد النجاح الكبير الذي حققته الهيئة في مجال التحول الرقمي بتقديم خدماتها .