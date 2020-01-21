«إحصاء أبوظبي» يكرّم المتعاونين

المصدر: (أبوظبي- وام)

كرم مركز الإحصاء- أبوظبي، أمس، الأسر والعائلات والجهات الحكومية المتعاونة في مشروع «مسح دخل وإنفاق الأسرة»، والذي يعد من أهم المسوح الإحصائية الوطنية، التي توفر بيانات ومعلومات محورية تقدم لصناع القرار رؤية شاملة للمستويات المعيشية على اختلافها، وتزود قياساً لمستوى الرفاه وجودة الحياة في الدولة.

ورحب عبدالله أحمد السويدي مدير عام المركز بالإنابة في بداية الحفل بالحضور، مؤكداً أهمية المسح الذي جاء شاهداً على التعاون البناء والمثمر بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وتعاون الأسر في تزويد الباحثين بالبيانات المطلوبة بشفافية دقة، حيث غطت العينات المشمولة في هذا المسح إمارة أبوظبي بشكل كامل واستهدفت 8,784 أسرة .