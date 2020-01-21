تركيب 2000 جهاز لـ «إنترنت الآفات» في 4 مناطق بدبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

كشف علي الحمادي مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي لـ «البيان»، أنه سيتم تركيب 2000 جهاز إنترنت الآفات في 4 مناطق في دبي، بعد نجاح التجربة المخبرية والتجربة الميدانية.

وأكد أن المشروع هو نظام ذكي لمسح ومراقبة آفات الصحة العامة عن بعد ويهدف للاكتشاف والإنذار المبكر عن وجودها وأماكن تكاثرها ومعدلات الإصابة بها، ويتم استخدام حساسات ذكية للتعرف على الآفات وترسل إشارات وبيانات للمعنيين تفيد بوجود أنواع من الآفات في المنطقة المستهدفة.

متابعة مباشرة

وتابع الحمادي: يستطيع المعنيون متابعة نشاطات الآفات في المنطقة المستهدفة من المكتب مباشرة من خلال منصة (داش بورد)، ويقوم النظام بإعداد تقارير عن أوقات نشاط كل آفة مما يساعد بإعداد برنامج لمكافحتها بطريقة فعالة وآمنة.

وقال: سيتم تعميم الجهاز واستخدامه في مناطق إكسبو وبعض المواقع الهامة في دبي كأسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك لمراقبة انتشار الآفات الناقلة للأمراض، مشيرا إلى أن دبي تعتبر الأولى عالميا في استخدام هذا النظام حسب ما أفادت الشركة المنتجة لهذا النظام.

حساسات إلكترونية

وأضاف: يعتمد المشروع على جهاز مزود بحساسات إلكترونية ترسل إشارات وبيانات للمعنيين تفيد بوجود أنواع من الآفات في المنطقة المستهدفة، بعدها يتم تحليل البيانات وإعداد برنامج المكافحة، مؤكداً أن الجهاز هو الأول من نوعه في المنطقة العربية والعالم، ويرصد عدد الحشرات الموجودة في المواقع، وأماكن وجودها، والتوقيت الذي تم رصدها فيه، وينبه الجهات المختصة إلى ضرورة التحرك سريعاً للتخلص منها.

إجراءات

وحول إجراءات تطبيق نظام «إنترنت الآفات» بقسم مكافحة آفات الصحة العامة، قال الحمادي: «تم التواصل مع الشركة المختصة والاتفاق على تنفيذ المشروع على 3 مراحل وهي التجارب المخبرية، وتمت بنجاح ومن ثم التجارب الميدانية المحدودة وتمت بنجاح، وحالياً بصدد التطبيق الشامل للنظام بإمارة دبي. وأكد أن الجهاز يتعامل مع مجموعة من الآفات ومنها: الجرذان والفئران والصراصير والذباب وبق الفراش، مبيناً أن طرق المسح المستخدمة حالياً بقسم مكافحة آفات الصحة العامة تشمل القوارض وعلامات الإصابة ووجود الفئران وآثار الدهون ومن خلال الضرر وآثار الأقدام، وبالنسبة للبعوض كذلك يتم الرصد من خلال البحث عن اليرقات وأماكن تكاثرها وأما الذباب والصراصير فبحساب العدد.

مسح ذكي

أطلقت بلدية دبي مؤخرا ًمشروع «إنترنت الآفات»، وهو طريقة ذكية للمسح والمراقبة تستهدف معرفة أنواع ومعدلات انتشار آفات الصحة العامة عن بعد في إمارة دبي.

تجربة ميدانية

تم تجربة الجهاز ميدانياً في كل من قسم مكافحة آفات الصحة العامة بالبلدية، ومقصب دبي، وسفاري دبي، وسوق الفواكه والخضار في ورسان، ويحصر وجود ثلاثة أنواع من الحشرات، هي الصراصير والقوارض والذباب، ولفت إلى أن أول استخدام تشغيلي له سيكون قبل إكسبو دبي 2020، وأن البلدية بدأت أولى تجاربها على الجهاز الجديد الشهر الماضي، لافتاً إلى أنه ساعد على التخلص من الحشرات الموجودة في الأماكن التي وضع فيها.