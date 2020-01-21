موظفو دوائر عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة ينضمون إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع الأمانات العامة للمجالس التنفيذية لكل من إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، ينضم بموجبها موظفو الجهات الحكومية للإمارات الثلاث، إلى برنامج «إسعاد» في شرطة دبي، والاستفادة من المزايا والخصومات والعروض المتنوعة التي تقدمها بطاقة «إسعاد» للمنضمين للبرنامج.

حضر توقيع الاتفاقية، معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وحميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومنى العامري رئيس لجنة بطاقة «إسعاد»، والمقدم مسعود الحمادي نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين من كافة الأطراف.

الارتقاء

بدوره، رحّب معالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكداً معاليه أن مثل هذه المبادرة، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تعزيز علاقات الشراكة، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة بين مختلف الجهات الحكومية، مثمناً معاليه جهود لجنة بطاقة «إسعاد»، بقيادة معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وحرصه الدائم على تطوير منظومة العمل، وتوسيع نطاق الشراكات على المستوى المحلي والاتحادي، وبما يسهم بالارتقاء بمفهوم سعادة المنتسبين للبرنامج.

وقال البسطي: «تتماشى مبادرة «إسعاد»، مع استراتيجيات العمل الحكومي في إمارة دبي، والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق أقصى درجات السعادة لمنتسبيها، وترسيخ مفهوم السعادة في بيئة العمل، كركيزة أساسية لزيادة الإنتاجية، والارتقاء بأداء العمل الحكومي، بشكل يعكس ريادة دبي في تطبيق أرقى الممارسات العالمية في هذا الصدد».

رؤية

ومن جانبه، أعرب معالي اللواء عبد الله خليفة المري، عن سعادته بانضمام الدوائر الحكومية لكل من إمارة عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، وقال: «تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال «إن السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي، وروح حقيقية توحد مجتمع الإمارات»، تأتي بطاقة «إسعاد»، لتمثل إحدى المبادرات المهمة التي تواكب التوجهات الحكومية، وتعزز التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي «إسعاد المجتمع»، بما حققته وما زالت تحققه من سعادة للموظفين وعائلاتهم».

إثراء

ومن جانب آخر، أوضح سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي في عجمان، أن توقيع مذكرة التعاون، يعزز الشراكات المؤسسية بين الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، ويؤكد حرصها على إثراء العمل الحكومي المشترك بمبادرات فاعلة وهادفة.

وأكد سعادته أن حكومة عجمان، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، ملتزمة بتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفّزة، يستطيع من خلالها الموظف أن ينطلق بإيجابية وسعادة لخدمة وطنه ومجتمعه، بإخلاصٍ وتفانٍ، حيث يعد انضمام موظفي حكومة عجمان لبرنامج «إسعاد»، خطوة مهمة في تحقيق معدلات أعلى للسعادة والولاء الوظيفيين، وتلمس نتائج إيجابية في رفع الأداء الحكومي.

كما أشاد الدكتور المطروشي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، ودورها البارز في تحقيق معادلة السعادة بين الموظفين والمتعاملين وكافة أفراد المجتمع.

من جانبه، ثمّن حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، التعاون المشترك مع القيادة العامة لشرطة دبي، ما يسهم في بناء المشاريع المشتركة، وتعزيز علاقات الشراكة، بما يحقق المنفعة المتبادلة والأهداف العامة للطرفين.

بدوره، أعرب الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، عن سعادتهم بهذا التعاون، وأثره الكبير في إسعاد موظفي حكومة رأس الخيمة، لا سميا أن جهود لجنة «إسعاد»، تتسم بالشمولية والانتشار والبحث عن التفرد، لتتمكن من تحقيق السعادة للمواطنين على مستوى الجهات الحكومية في الإمارات.

بنود المذكرة

وبموجب هذه المذكرة، تنضم 51 جهة حكومية إلى برنامج «إسعاد»، بواقع 12 جهة في إمارة عجمان، و11 جهة في إمارة أم القيوين، و28 جهة في إمارة رأس الخيمة، بعدد إجمالي للموظفين يبلغ 7124 موظفاً ممن سيحصلون على بطاقة «إسعاد»، فيما ستزود شرطة دبي الموظفين ببطاقة «إسعاد»، وإخطارهم بالشركات والمؤسسات التجارية بمنح ذات المزايا والعروض للشركاء الاستراتيجيين، وإعلام الدوائر الحكومية بالبرنامج والإعلان عنه، وفقاً للطرق المناسبة، وتوفير كافة المعلومات عن طريق الموقع الإلكتروني لبطاقة «إسعاد».

‏esaad.dubaipolice.gov.ae،».

بطاقة رسمية

أعربت منى العامري عن سعادتها بهذه الاتفاقية، والتي تأتي ثمرة جهود طويلة وحثيثة للوصول ببطاقة «إسعاد» إلى هذا المستوى العظيم من الفائدة، مؤكدة أن اعتماد بطاقة «إسعاد» كبطاقة رسمية في الجهات الحكومية المنضمة، ما هو إلا دليل على نجاح اللجنة في استقطاب أهم وأكبر العروض والمزايا، وتمكنهم من إسعاد حاملي البطاقة بالخصومات الحصرية والمهمة، والتي تلامس مختلف احتياجاتهم في كافة القطاعات المستهدفة.