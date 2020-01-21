تكثيف حملات مكافحة حشرة البعوض في دبي وأم القيوين

المصدر: دبي ـ وائل نعيم-أم القيوين ـ عصام الدين عوض

كثّفت بلدية دبي حملات مكافحة حشرة البعوض نظراً لهطول كميات وفيرة من الأمطار على دبي مما شكل العديد من تجمعات المياه التي تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر حشرات البعوض في الإمارة، وقال المهندس هشام عبد الرحمن اليحيى مدير قسم مكافحة آفات الصحة العامة في إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي لـ«البيان»: نظمت البلدية 3 حملات العام الماضي لمكافحة حشرة البعوض غطت في كل حملة جميع المناطق التخطيطية في إمارة دبي والبالغ عددها 224، لافتاً إلى أن بلدية دبي تنفذ حالياً حملة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة لمدة 3 أشهر سوف يتم خلالها تغطية جميع المناطق التخطيطية في الإمارة، بعد الأمطار التي هطلت على الإمارة مؤخراً مما أدى إلى ارتفاع في معدلات البلاغات التي تلقاها القسم بخصوص انتشار البعوض، وأشار إلى أن الحملات مستمرة على مدار العام، بالإضافة إلى حملات المكافحة للبلاغات اليومية وحملات التوعية التي تغطي كافة أرجاء إمارة دبي.

44 موقعاً

وأضاف: قامت شعبة الخدمات الفنية بزيادة مواقع مراقبة الحشرات الطائرة الماصة للدم في كافة منافذ الإمارة البرية والبحرية والجوية والتي بلغ عددها 44 موقعاً، والتي تشمل المطارات والموانئ وإسطبلات الخيول ومضامير السباق والحدائق والمتنزهات العامة والمحميات الطبيعية وذلك لتحديد معدلات الإصابة والاكتشاف المبكر للآفات الدخيلة والسيطرة عليها ومنعها من العيش والتأقلم في بيئة دبي، ويستخدم في ذلك مصائد ذات تقنيات حديثة تعمل ذاتياً.

وتابع: يتم إخطار فرق المكافحة المعنية بالقسم في حالة حدوث أي زيادة في معدلات الانتشار البعوض عن المعدلات المحددة في مؤشرات ومستهدفات العمل المعتمدة والتي تقوم بدورها بإجراء عمليات المكافحة المتكاملة للآفات بطريقة فعالة وآمنة وهي المكافحة البيئية واستخدام الأسماك لمكافحة يرقات البعوض والمبيدات الصديقة للبيئة.

مخالفات

وقال: تم تحرير مخالفات بحق شركات مكافحة الحشرات المسؤولة عن عمليات المكافحة في المواقع الإنشائية وذلك لمخالفتها التشريعات الصادرة وفقاً للأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع بإمارة دبي والتي تسببت في زيادة معدلات انتشار البعوض.

وأضاف: تعتبر معدلات الإصابة وانتشار آفات الصحة العامة بإمارة دبي أقل من المستهدفات المحددة في خطة العمل وخطة دبي الاستراتيجية وذلك لأن القسم يعمل من خلال مجموعات وفرق عمل متخصصة لأداء مهام القسم الرئيسية المتمثلة في عمليات مسح ومراقبة آفات الصحة العامة وعمليات المكافحة المتكاملة لهذه الآفات وفقاً لبرامج عمل معتمدة.

حملة في أم القيوين

أعلنت بلدية أم القيوين ممثلة في إدارة الصحة العامة والبيئة قسم مكافحة آفات الصحة العامة، إطلاق حملة موسعة ضمن إجراءاتها الاحترازية لمكافحة آفات الصحة العامة بعد سقوط الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية، وكثفت الإدارة جهودها من خلال برنامج الحفاظ على البيئة والسلامة العامة.

بلاغات

وأوضحت هيفاء علي ملاطم مدير إدارة الصحة العامة والبيئة أن قسم مكافحة آفات الصحة العامة سجل خلال الأيام الماضية عدداً من البلاغات حول تكاثر الحشرات والبعوض عقب هطول الأمطار التي شهدتها مناطق الإمارة مؤخراً، لافتة إلى أن القسم أطلق حملة موسعة من خلال فريق العمل للتعامل مع تلك البلاغات من خلال المبيدات الآمنة على برك المياه المتجمعة في الأحياء السكنية وبعض مناطق الإمارة مثل البطين، الحوية، البلاد القديمة والشعبية الحمرة، والمدر1.

وأشارت ملاطم إلى أن الحملة شملت مختلف مناطق الإمارة، بهدف القضاء على مواقع تكاثر الحشرات للحد من انتشارها والسيطرة عليها، وذلك تزامناً مع سير الحملة الوطنية لمكافحة البعوض والتي أطلقتها وزارة البيئة والتغير المناخي في الفترة من 20 ديسمبر2019 حتى 20 مارس 2020.