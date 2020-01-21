مواصلات الإمارات تنفذ 4 مشاريع 2020

المصدر: (دبي - البيان)

تعتزم مواصلات الإمارات تنفيذ وإنجاز 4 مشاريع مع نهاية العام الحالي 2020، كما عملت خلال العام الماضي 2019 على إنجاز 10 مشاريع على مساحة تزيد عن 250 ألف متر مربع، وذلك في إطار دعم أنشطة وعمليات المؤسسة في قطاع النقل ومواكبة نمو أعمالها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، والوصول إلى مستوى راقٍ من الخدمة الذي يضمن راحة وسعادة المتعاملين والشركاء والموظفين

. وأشارت فريـال توكّل المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المساندة بمواصلات الإمارات، أن المشاريع المنفذّة تواكب رؤية المؤسسة وتنسجم مع مساعي التطوير التي تتبنّاها للارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية .

من جانبه أوضح المهندس عادل موسى مدير إدارة المواقع بمواصلات الإمارات إلى أن هذه المشاريع تأتي استكمالاً لخطة التوسع وتطوير البنى التحتية، ليصبح إجمالي عدد المباني والمواقع التابعة للمؤسسة 46 موقعاً.