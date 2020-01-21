13.8 مليوناً مساعدات «الهلال» برأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

تصدر الدعم الإنساني جدول المساعدات المقدمة من قبل مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين و61 ألفاً و835 درهماً، متفوقاً بذلك على المساعدات الأخرى التي تنوعت بين الطبية ودعم طلاب العلم، وأصحاب الهمم، والمشاريع الموسمية، ودعم المؤسسات، ومساعدة أسر السجناء، لتصل قيمة المساعدات الكلية للمركز مع نهاية 2019 إلى نحو 13 مليوناً و833 ألفاً و594 درهماً.

وقال منصور النقبي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة: «يتعزز العمل الخيري في بلادنا سنوياً، وتتوسع آفاقه عالمياً بفضل الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة وتعبيراً عن حب الإماراتيين للخير والإحسان، ويسعدنا في مركز رأس الخيمة أن نكون رافداً مهماً من روافد الهلال الأحمر الإماراتي فنمد يد الخير لتشمل كل ملهوف ومحتاج، حتى ينعم الجميع بالأمن والاستقرار والمحبة».