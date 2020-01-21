«كهرباء دبي» شريك الاستدامة الاستراتيجي لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة التي تنظم وتستضيف منتدى المرأة العالمي - دبي 2020، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن هيئة كهرباء ومياه دبي ستكون شريك الاستدامة الاستراتيجي للمنتدى، الذي سيعقد في مدينة جميرا يومي 16 و17 فبراير المقبل تحت شعار «قوة التأثير».

وتأتي هذه الشراكة ترجمةً لمذكرة تفاهم وقعها الطرفان، وتعد امتداداً للشراكة الرئيسية لهيئة مياه وكهرباء دبي ورعايتها للدورة الماضية للمنتدى الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة عام 2016 وحقق نجاحاً لافتاً وصدىً عالمياً واسع النطاق من خلال الموضوعات التي تم تناولها في الجلسات الحوارية التي شارك فيها أكثر من 100 متحدث من ضمنهم قادة عالميون وصناع قرار من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وخبراء ومفكرون وأكاديميون، وتتضمن الشراكة الجديدة دعم الهيئة لهذا الحدث العالمي الرائد في تسليط الضوء على التوجهات والاهتمامات العالمية المعنية بالمرأة ودورها في الاقتصاد والمجتمع والحياة العامة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بشراكة هيئة كهرباء ومياه دبي مع مؤسسة دبي للمرأة في هذا الحدث العالمي الهام.

وأضاف معاليه: « الهيئة حريصة على أن تلعب دوراً محورياً في تمكين المرأة وتفعيل دورها وتعزيز قدراتها، لتسهم بدورها في تمكين المجتمع ككل».

وثمّن معاليه الجهود الحثيثة لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، في دعم وتعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً إلى جهود سموها لترسيخ المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للمرأة من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات والفعاليات المتفردة ومن أبرزها منتدى المرأة العالمي دبي 2020.

من جهتها، أعربت منى غانم المرّي رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب عن اعتزاز المؤسسة بعلاقة الشراكة النموذجية والممتدة مع هيئة كهرباء ومياه دبي في العديد من المجالات والمبادرات، مثمنةً دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات في مجال الطاقة المستدامة.

وقالت إن دعم الهيئة لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020 يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المتعلقة بأهمية تعزيز التعاون والشراكات بين الجهات الحكومية لتحقيق الصالح العام، مؤكدةً أن هذا التعاون من شأنه المساهمة في رفعة دولة الإمارات وترسيخ مكانتها عالمياً في مجال دعم المرأة، كما يؤكد دعم الهيئة لأهداف ورسالة المنتدى كمنصة رائدة تبحث في السياسات والشراكات التي تعزز التأثير الإيجابي لدور المرأة من أجل مستقبل أفضل للجميع، من خلال الجلسات النقاشية وورش العمل التي يشارك فيها نحو 3000 شخصية من المسؤولين الحكوميين وقادة المؤسسات والخبراء والأكاديميين والمفكرين وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مشيدةً بجهود هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المرأة ورفع نسبة تمثيلها بقطاع الطاقة والمجتمع بصفة عامة من خلال العديد من المبادرات التي نفذتها طوال السنوات الماضية، لاستقطاب الكوادر النسائية الإماراتية في مختلف المناصب الوظيفية بالهيئة وتحفيزهن للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتةً إلى الجهود الوطنية للهيئة في زيادة وعي المجتمع بأهمية الطاقة المتجددة في تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في التمتع ببيئة صحية وآمنة.

وأضافت منى المري أن اتفاق الشراكة بين مؤسسة دبي للمرأة وهيئة كهرباء ومياه دبي يؤكد تضافر كافة الجهود الوطنية لإنجاح أعمال المنتدى وخروجه بالصورة التي تعكس مكانة دولة الإمارات في دعم الدور الاجتماعي والاقتصادي للمرأة .

ويتضمن برنامج المنتدى على مدى يومين تنظيم العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التي تتناول موضوعات مركزة ضمن أربعة محاور رئيسية .