محاضرات حول «بلوك تشين» في «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي مجموعة من الندوات والمحاضرات بالتعاون مع شركة «سيمنس» العالمية، وذلك في أكاديمية الهيئة في «مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي للتطوير المهني والأكاديمي»، وركزت الندوات على التعريف بتقنية التعاملات الرقمية (بلوك تشين)، وتمويل مشاريع البنى التحتية الخاصة بالطاقة من خلال التمويل الجماعي، كما استعرضت نماذج الأعمال الجديدة لشركة سيمنس وأحدث منصاتها للتعاملات الرقمية المتعلقة بقطاع الطاقة.

وتأتي هذه المحاضرات في إطار جهود الهيئة الحثيثة لتنفيذ أهداف استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، التي تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة تدار بالكامل بواسطة منصة البلوك تشين خلال عام 2020، وتصبح أسعد مدينة على وجه الأرض.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تدعم الهيئة استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر تحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة (بلوك تشين) بحلول عام 2021؛ واستراتيجية دبي للتعاملات الرقمية التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، حيث ستكون دبي أول مدينة في العالم تدار بالكامل بواسطة منصة البلوك تشين بحلول عام 2020.

كما تلتزم بمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتطوير التقنيات الإحلالية في مجال الطاقة والمياه والاستثمار في تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها ».

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة لديها استراتيجية للتعاملات الرقمية وكانت من أوائل الجهات الحكومية التي تعتمد تقنية «البلوك تشين» .