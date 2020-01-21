أبوظبي تعرّف بمنصة الدفع الرقمي الموحدة

المصدر: (أبوظبي- البيان)

نظّمت هيئة أبوظبي الرقمية، أمس، ورشة عمل للتعريف بمشروع منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة أبوظبي، والذي يهدف إلى توحيد وجهات الدفع عبر جميع القنوات الحكومية في منصة واحدة، بما يسهم في تسهّيل عملية دفع رسوم الخدمات الحكومية على المتعاملين والمستثمرين، وتبسيط عمليات الدفع الرقمي على مستوى الإمارة.

وحضر ورشة العمل التعريفية، التي عقدت بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول عدد من مديري العموم ومديري الإدارات وفرق التحول الرقمي في الدوائر والجهات الحكومية في أبوظبي، بالإضافة إلى خبراء في التحول الرقمي وخدمة المتعاملين، والمختصين في مجال الحلول الرقمية.