الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا صباحا مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية وغائما جزئيا خاصة على البحر وشمالا، ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة أقصى الشمال.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الأربعاء المقبل رطبا صباحا على بعض المناطق الداخلية وصحوا الى غائم جزئيا وتتكون بعض السحب الركامية شرقا مع فرصة لسقوط أمطار.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا وفي بحر عمان متوسط إلى مضطرب.

ويوم الخميس يكون الطقس رطبا صباحا على بعض المناطق الداخلية وصحوا وغائما جزئيا إلى غائم شرقا وشمالا وعلى الجزر مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب بعد الظهر في بحر عمان.

ويوم الجمعة يكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على مناطق متفرقة خاصة على السواحل وشمال الدولة، مع فرصة سقوط أمطار.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويكون يوم السبت رطبا صباحا مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحا يصبح غائما جزئيا إلى غائم خاصة على المناطق الغربية والساحلية، ويحتمل سقوط بعض الأمطار.

الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.