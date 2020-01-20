الإمارات تشارك في اجتماع عربي حول توحيد الأنظمة الأساسية والمالية

المصدر: وام

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال اجتماع اللجنة الفنية المعنية بدراسة الأنظمة الأساسية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة التي بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة دولة الكويت، ومشاركة ممثلي الدول العربية ورؤساء وممثلي المنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة للجامعة.

يمثل الدولة في أعمال الاجتماع سعادة محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد .

وقال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات و الاتحادات العربية فى جامعة الدول العربية إن اجتماع اللجنة الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام يهدف إلى توحيد الأنظمة الأساسية و المالية الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة.

وأوضح عبدالقادر فى تصريح له اليوم على هامش الاجتماع أن اللجنة ستناقش تعديل بعض مواد الأنظمة في النظام الأساسي الموحد بناء على مقترحات الدول العربية والمنظمات العربية للوصول إلى تعديل نهائي لهذه المواد.

ويشهد الاجتماع عرض البند الخاص بقرار مجلس جامعة الدول العربية بدورته الـ 143 والصادر في مارس 2015 والخاص بتعديل الفقرة ( أ) من المادة ( 7 ) من نظام صندوق مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الأمانة العامة للجامعة العربية للنظر في تطبيقه على المنظمات العربية المتخصصة.

وأكد الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر أن توصيات هذا الاجتماع سترفع مباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته الوزارية المقبلة في شهر فبراير لاعتمادها.