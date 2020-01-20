توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شمالا وشرقا مع احتمال سقوط الأمطار الخفيفة نهارا أقصى الشمال، وتزداد الرطوبة النسبية آخر الليل وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: شمالية غربية – جنوبية غربية / 20 – 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:46 والمد الثاني عند الساعة 00:19 والجزر الأول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند الساعة 04:13 .

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 20:37 والمد الثاني عند 07:13 والجزر الاول عند الساعة 13:24 والجزر الثاني عند الساعة 02:06 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 25 15 70 30 دبي 25 16 75 30 الشارقة 26 14 85 30 عجمان 26 16 90 40 أم القيوين 26 14 85 30 رأس الخيمة 25 14 85 30 الفجيرة 24 15 80 45 العين 25 14 80 30 ليوا 25 14 70 25 الرويس 24 13 85 35 السلع 23 14 85 40 دلما 22 17 75 35 طنب الكبرى 23 17 80 45 طنب الصغرى 23 17 80 45 أبو موسى 23 17 80 45 .