حمدان بن محمد يعتمد منظومة المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منظومة المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي.

وأكد سموه في عدد من التغريدات نشرها في حسابه الرسمي على "تويتر" حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وجميع العاملين في حكومة دبي. وجاء في تغريدات سموه: "بتوجيهات سموه اعتمدنا اليوم منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي ونواصل العمل على توفير كافة الإمكانيات بما يضمن تطوير الأداء الحكومي في شتى المجالات".

وقال سموه :"المنظومة الجديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير الجاري وتتضمن مميزات جديدة تدعم العاملين في الحكومة وتكفل لهم الموازنة بين الحياة الوظيفية والشخصية ومنها خيار العمل عن بعد والدوام الجزئي .. والتطوير يراعي تحولات العصر ويعين الموظف على تلبية احتياجاته".

سيكون هناك لجنة متخصصة لاعتماد قوائم تسكين موظفي حكومة دبي على سلم الدرجات والرواتب المحدد.. ولاعتماد قوائم تسكين وتوفيق أوضاع الحالات الاستثنائية.. وكلفنا دائرة الموارد البشرية بشرح تفاصيل كل الإجراءات ذات الصلة للمؤسسات والدوائر والجهات الحكومية.

جهودنا لا تتوقف في تطوير الأداء الحكومي وتوفير المحفزات المشجّعة على الإبداع والتميز وإيجاد بيئة العمل الداعمة واستقطاب أفضل الطاقات والكفاءات وتمكين موظفينا من تقديم أفضل ما لديهم.. ومستمرون في إقرار أسباب الراحة والسعادة لموظفي حكومة دبي.