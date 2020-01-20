مواطن يتبرع بنصف مليون درهم للإفراج عن 10 نزلاء في إصلاحية دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد العميد مروان عبد الكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي بالوكالة، بالعمل الإنساني الذي قدمه أحمد سلطان بن سليم وذلك من خلال تقديمه دعماً مالياً بمبلغ وقدره (506053 درهما) أفرجت عن عدد عشرة من النزلاء المعسرين، وهو ما أنهى معاناتهم وفرج كربتهم وأسعدهم بالعودة لذويهم ضمن مبادرة " فرحة أهلهم بهم".

وقال العميد جلفار، في لقائه بسعادة أحمد بن سليم، إن هناك نزلاء تعذر عليهم الوفاء بالالتزامات التي تسببت في دخولهم السجن في قضايا مدنية أو قضايا مالية، وترتب عليهم دفع مبالغ مالية لجهات معينة أو لأشخاص، حيث أن بعض نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي من المعسرين وليس لديهم الأموال لإنهاء الالتزامات المالية، وأن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، تسعى جاهدة مع شركاء العمل الخيري والإنساني لمساعدة ودعم النزلاء المعسرين، متقدما بالشكر والتقدير لسعادة أحمد بن سليم على هذا العمل الإنساني.

من جانبه أشاد أحمد سلطان بن سليم، بجهود شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، في مجال إصلاح وتأهيل النزلاء لدمجهم في المجتمع، وبالعمل الإنساني الذي تم تقديمه للنزلاء المعسرين وذويهم، متقدما بالشكر على سرعة الإدارة في متابعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة للإفراج عنهم وإعادتهم إلى أبنائهم.