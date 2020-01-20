وزارة الصحة: نراقب مستجدات فيروس كورونا وهناك إجراءات لمنع دخوله

المصدر: دبي - البيان

طمأنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع جميع أفراد المجتمع أنها وبالتعاون مع الجهات الصحية ومنافذ الدولة، تعمل على مراقبة مستجدات فيروس كورونا الجديد المنتشر بالصين، وأنه لم يتم تسجيل أي حالات التهابات رئوية حادة متعلقة بالفيروس، وأن الوضع لا يشكل خطراً على الصحة العامة في الوقت الحالي.

وأكدت الوزارة أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية، لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من أي أوبئة، حيث أن دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية ودراسة احتمالية دخول حالات مرضية إلى الدولة، والتأكد من الجاهزية اللازمة في المنافذ للتعامل مع أي مخاطر صحية للقادمين للدولة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات المعيارية عند اكتشاف حالات مرضية، وتبليغ السلطات الصحية قبل الوصول واتباع إجراءات استقبال الحالات ونقلها للمستشفيات المحددة.

وتنصح وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على نشرات التوعوية، المتوفرة على الموقع الالكتروني للوزارة والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.