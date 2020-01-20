مطارات دبي: إنجازات وإجراءات جديدة لتخفيض استهلاك الطاقة

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح مطار دبي الدولي في إضاءة موقف الطائرات عبر المطار الذي تبلغ مساحته 12.5 كم2 باستخدام مصابيح LED الأكثر إنارة وكفاءة، وذلك عقب انتهائه من مشروع تحديث كبير. ومن المتوقع أن يحقق المشروع توفيراً سنوياً في الطاقة بما يقرب من 7,000 ميجاواط في الساعة، أي ما يُعادل تعويض 495 طناً مترياً من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون أو زراعة أكثر من 8,000 شتلة على مدار 10 سنوات.

وقد تم استبدال 1,000 مصباح LED جديد عالي الأداء بإجمالي 1,880 مصباحاً تقليدياً بقدرة 1,000، و2,000 واط لإنارة موقف الطائرات وساحات الانتظار كجزء من هذا المشروع. ومن المقدر أن يوفر هذا التحول والاعتماد على مصابيح LED عالية الكفاءة أحمال بقدرة 2,200 كيلوواط، أي استهلاك 810 كيلوواط فقط، وهو ما يُعد انخفاضاً كبيراً في الاستهلاك السنوي بقيمة 63%.

في هذا الإطار وصف عمر بن عدي، نائب الرئيس الأول لشؤون الخدمات الهندسية في مطارات دبي، هذا المشروع قائلاً إنه جزء مهم من الجهود الأوسع نطاقاً في مطارات دبي للحد من البصمة الكربونية للمطارات، وصرح قائلاً "بصفتنا منظمة تضع مبدأ الاستدامة في مقدمة استراتيجيتها التجارية طويلة الأمد، فعادة ما نبحث عن السبل التي تساعدنا في تقليل استهلاك الطاقة. فإن مشروعات التطوير التي تعمل على تحسين الكفاءة من خلال التنمية أو من خلال اعتماد أحدث الأنظمة التقنية بدلاً من الأنظمة التقليدية القديمة هي أحد أسرع الطرق لتحقيق ذلك الهدف."

يُعد التطوير جزءً أساسياً من المشروع الذي أُعلن عنه من قبل مطارات دبي والاتحاد إسكو العام الماضي لتغيير 150,000 وحدة إضاءة تقليدية في مطار دبي الدولي لمصابيح LED. وقد أطلقت مطارات دبي سلسلة من المبادرات الخضراء منذ 2019 من بينها مشروع استبدال أسطول مركبات الخدمات الأرضية بمركبات كهربائية وهجينة، وتركيب مجموعة شمسية من 15,000 لوحة في مبنى المسافرين 2 بمطار دبي الدولي، وهو المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط. بالإضافة الى حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي اعتباراً من 1 يناير 2020.

وتأتي هذه المبادرات مجتمعة مع المشروعات البيئية الأخرى المخطط تنفيذها في المستقبل لتساعد مطارات دبي في دعم الملاحة الجوية في دبي وتطويرها مع تحقيق أهداف الاستدامة. وفي أكتوبر 2019 حقق كل من مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي إضافة نوعية في رحلتهما نحو الحياد من خلال الوصول للمستوى الثالث الخاص ببرنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات بمجلس المطارات الدولي.