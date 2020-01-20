PHILIPS تسحب جهازا لمراقبة الأطفال بالفيديو في الإمارات

المصدر: دبي - راضية آيت خداش

أعلنت شركة فيليبس بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في الإمارات، عن سحب جهاز لمراقبة الأطفال بالفيديو بسبب مخاوف من حدوث حريق بفعل الإحماء المفرط للبطارية.

وتماشيا مع حرص الوزارة على إجراء المراجعة المستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الإمارات وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين في الدولة، أعلنت فيليبس الشرق الأوسط عن سحب طوعي لعدد محدود من أجهزة مراقبة الطفل الرقمية بالفيديو من Philips Avent السلسلة SCD620 كإجراء وقائي.

وأعلنت الشركة عن سحب كل الطرازات السبعة من أجهزة مراقبة الطفل بالفيديو الرقمية من السلسلة SCD620 التي تم إنتاجها ما بين يناير 2016 ومارس 2018، وتقوم باستبدالها بصورة طوعية.

وأوضحت الشركة في إعلان نشرته عبر صحيفة "البيان" أنه في حالات نادرة جدًا، قد تتعرض البطارية في الوحدة المخصصة للأهل لإحماء مفرط عند توصيلها بمصدر كهربائي. ويشكل هذا الأمر خطر حريق محتملاً.

وفيما يلي أرقام سلسلة المنتجات التي قد تكون متأثرة:



SCD620/79

SCD620/78

SCD620/93

SCD620/52

SCD620/26

SCD620/05

SCD620/01

