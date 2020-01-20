مذكرتان لدعم البيوت الخضراء و«التوعية بالعنف ضد المرأة»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت تعاونية الاتحاد، أكبر التعاونيات الاستهلاكية في الدولة، مذكرتي تفاهم مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، تقضي الأولى برعاية ذهبية «لحملة اليوم العالمي للحد من العنف ضد المرأة ورفع مستوى الوعي بهذه القضية»، والثانية لتوسعة مشروع البيوت الخضراء في المؤسسة للمساهمة في توفير مصدر دخل مستدام لمساعدة هذه الفئات التي ترعاها المؤسسة. وقّع الاتفاقية عن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عفراء البسـطي، المدير العام للمؤسسة، وعن تعاونية الاتحاد الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق بالإنابة عن الرئيس التنفيذي، وذلك في «اتحاد مول»، بحضور عدد من موظفي الجانبين.

وتوجهت عفراء البسطي بالشكر إلى تعاونية الاتحاد، مؤكدةً الأهمية الكبيرة لهاتين الاتفاقيتين في تعزيز مصادر الدخل المستدامة للمؤسسة لتقديم خدمات الرعاية والإيواء المجانية التي توفرها لضحايا العنف والإتجار بالبشر من مختلف الجنسيات، وكذلك في دعم جهود الحد من العنف ضد النساء من خلال دعم الحملة التوعوية للمؤسسة في هذا المجال. وأشارت البسطي إلى أن تعاونية الاتحاد تقدم من خلال دعمها لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال نموذجاً يحتذى في مجال المسؤولية والشراكة المجتمعية، انطلاقاً من قيم وعادات مجتمع الإمارات، وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بأهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق التميز والريادة، معبرة عن أملها في أن يشهد هذا التعاون المزيد من النمو والزخم في المستقبل.

وقال الدكتور سهيل البستكي أن التعاونية تحرص على دعم الحملات والمبادرات المبتكرة لتسهم في بناء مجتمع واعٍ ذي أسس مستدامة ومتينة، مشيراً إلى أن التعاونية تسعى مع شركائها الاستراتيجيين إلى تحقيق العيش الكريم والرفاهية لأفراد المجتمع وضمان توفير الخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية تسهم في بناء أسرة واعية مثقفة يسودها الود والمحبة.