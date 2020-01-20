500 مشاركة في «الصحة واللياقة»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تنطلق بعد غد فعاليات الدورة الـ9 من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2020، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».

وكشف مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «أن نحو 500 شركة ومؤسسة وجهة شاركت في مهرجان المرح للصحة واللياقة على مدار 9 سنوات ومنذ انطلاقه وحتى الدورة التاسعة»، مؤكداً أن مهرجان المرح للصحة واللياقة كرنفال سنوي ينظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.