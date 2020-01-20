تمديد التسجيل في «الإمارات لرواد الفضاء» حتى 31 مارس

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء تمديد مهلة تلقي طلبات الترشح في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء حتى 31 مارس المقبل؛ وذلك لإتاحة الفرصة للمزيد من الراغبين بالمشاركة في الاستكشافات العلمية والرحلات المأهولة إلى الفضاء، بالتسجيل في البرنامج، ونظراً للإقبال الكبير على التسجيل في الدفعة الثانية من البرنامج.

وشهد التسجيل في الدفعة الثانية من «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، من بداية الإعلان في ديسمبر الماضي وحتى الآن، مشاركة واسعة للمواطنين والمواطنات من مختلف الأعمار والتخصصات والقطاعات في الدولة؛ وذلك بفضل الأثر الكبير، الذي حققته مهمة «طموح زايد» أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، نفذها هزاع المنصوري، على متن محطة الفضاء الدولية.

وأوضح المركز: «أنه يتعين على المتقدم للانضمام إلى الدفعة الثانية من «برنامج الإمارات لرواد الفضاء»، أن يكون إماراتياً، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يتقن اللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون حاصلاً على شهادة جامعية «درجة البكالوريوس، وما فوقها»، مضيفاً أن البرنامج يقبل التخصصات كافة في الهندسة، والطيران، والقطاع العسكري، والتعليم، وقطاع العلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المجالات والتخصصات.

إقبال

وقال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «يعكس الإقبال الكبير على الالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج، طموح أبناء وبنات الوطن وإصرارهم على تحقيق توجهات الإمارات لاستكشاف الفضاء، وتحقيق المزيد من الإنجازات في صناعة وعلوم وأبحاث الفضاء».

وأضاف: «ماضون بعزم وقوة نحو استقطاب كوادر إماراتية، قادرة على وضع بصمة واضحة عالمياً في استكشاف الفضاء، وتقديم إجابات علمية ومعرفية جديدة للبشرية، ورسم خطى واضحة ومستنيرة على طريق تحسين الحياة على الأرض»، وأكد «أن عام الاستعداد للخمسين سيكون عام انطلاقة ضخمة في قطاع الفضاء الوطني، بدأت بفتح المجال للتسجيل بالدفعة الثانية من ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وسيعقبها في منتصف يوليو إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ، ومن ثمّ استضافة المؤتمر الدولي للفضاء الذي سيقام لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

خطوة

وقال المهندس سالم حميد المري، مدير برنامج الإمارات لروّاد الفضاء: «إن خطوة تمديد التسجيل في الدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء تأتي عقب الإقبال الملحوظ والكبير، الذي شهده التقديم على البرنامج خلال الساعات الأولى من فتح باب التقديم وحتى الآن، وحرصاً على تشجيع المزيد من المواطنين والموطنات في مختلف التخصصات وكافة الأعمار، للتسجيل والمشاركة في مزيد من الإنجازات والرحلات الإماراتية المأهولة إلى الفضاء».

وأوضح أنه «بعد إغلاق التسجيل في الدفعة الثانية من البرنامج، ستبدأ مرحلة فرز وتقييم الطلبات، ثم مرحلة المقابلات الشخصية، التي ستضم 10 متخصصين، بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري، وسلطان النيادي».

جولة تعريفية

سيقود رائدا الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، جولة تعريفية في الإمارات ودول الخليج؛ لتسليط الضوء على أول مهمة إماراتية مأهولة إلى الفضاء، وبرنامج الإمارات الوطني لرواد الفضاء، لتشجيع الأجيال القادمة على دراسة علوم وتخصصات الفضاء.