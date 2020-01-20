سيف بن زايد ووزيرة إثيوبية يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، بمقر الوزارة في أبوظبي، موفريات كامل وزيرة السلام الإثيوبية.

وبحث سموه والوزيرة الضيفة عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية.

حضر اللقاء، معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد حسين أحمد الحارثي، مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات بالوزارة، وعدد من الضباط والوفد المرافق للوزيرة الضيفة.