الحميدان: تكثيف الجهود لتحسين الخدمات

المصدر: دبي - البيان

أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري تعكس مستوى الشفافية لحكومة دبي، إلى جانب طموحها الذي يبلغ عنان السماء، فهي حكومة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لن ترضى إلا بالريادة والمراكز الأولى.

وقال: «من هذا المنطلق، عقدنا اجتماع القيادة الاستراتيجي مع جميع أعضاء النيابة ومديري الإدارات، استعداداً لتقديم الأفكار النوعية والمتميزة في مجال تطوير العمل القضائي والمؤسسي، وتأكيداً لوضع الخطط والقرارات المدروسة من أجل تبني الأفكار المبتكرة وتطبيقها بالشكل الصحيح، ما يؤثر إيجاباً في مسار العمل ومستوى سعادة المتعامل والمجتمع، فالنتائج التي ظهرت أخيراً تدفعنا لأن نكثف الجهود، ونبذل المزيد من أجل تحسين مستوى خدمات متعاملي النيابة العامة، وأن ترقى لطموحاتهم وتوقعاتهم كدائرة متجددة تتوق للريادة في مجالاتها كافة، ولا ترضى إلا أن تكون على خط المنافسة وضمن المراتب الأولى».