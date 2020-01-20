حاكم الشارقة وولي عهده يوقعان على القطعة الأخيرة من «مسبار الأمل»

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، معالي سارة يوسف الأميري وزيرة دولة، المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة قائد الفريق العلمي لاستكشاف المريخ، وعدداً من أعضاء فريق مشروع «مسبار الأمل»، وذلك صباح أمس في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل لقائه بفريق عمل مسبار الأمل، مثمناً سموه جهودهم وما حققوه من إنجاز علمي يضاف إلى سجل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتمنياً لهم التوفيق في مهمتهم العلمية التي تخدم العلم والبشرية.

واستعرض سموه جهود إمارة الشارقة في المجالات العلمية واهتمامها بالبحث العلمي وخاصة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، فأسست أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التي تعد من الصروح العلمية والثقافية ومركزاً للبحوث العلمية يستفيد منه طلبة العلم والمهتمون بعلوم الفضاء.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي أن مسبار الأمل يؤسس لمرحلة علمية جديدة لاكتشاف المريخ ويخدم العلم والعلماء، وهو ما يعكس رؤية دولة الإمارات وتطلعاتها نحو مستقبل علمي مشرق.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة من معالي سارة يوسف الأميري وفريق العمل إلى شرح حول مراحل وتجهيزات مشروع مسبار الأمل الذي يعد أول مهمة إماراتية لاكتشاف المريخ، ومن المقرر أن ينطلق مسبار الأمل في منتصف يوليو 2020، ليصل إلى المريخ في فبراير 2021، بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي. ليتفضل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بالتوقيع على القطعة الأخيرة في «مسبار الأمل» والتي تحمل أسماء أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وتواقيع سموهم إلى جانب تواقيع سمو أولياء العهود.

حضر الاستقبال الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.