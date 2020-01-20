«الوطني» يقدم مبادرة لإنشاء سوق رقمي عربي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أكد المجلس الوطني الاتحادي حرصه على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الدول العربية، من خلال طرح ومناقشة مبادرات نوعية، سيعمل في حال إقرارها على تنفيذها تحت إطار البرلمان العربي، وذلك ضمن جهوده الرامية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، بما يعزز مكانتها بمؤشرات التنافسية العالمية.

وأفاد أحمد حمد أبوشهاب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بأن دولة الإمارات عرضت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المقام على هامش أعمال الجلسة الثانية للبرلمان العربي، الذي استضافته جمهورية مصر العربية الأسبوع الماضي، مبادرة لتفعيل السوق العربي المشترك، تقوم على إنشاء مشروع تحت مسمى «السوق الرقمي المشترك للوطن العربي».

وشدد السويدي، عبر فيديو تسجيلي تم نشره على موقع المجلس الوطني الاتحادي، على أهمية الدور الذي تقوم به دولة الإمارات في دعم مشاريع ومبادرات البرلمان العربي، مثمناً النجاح الذي حققه البرلمان لتعزيز العمل البرلماني على المستوى العربي ودوره في نقل القضايا العربية، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية.

وكانت لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة قد عقدت اجتماعاتها الأسبوع الماضي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها وأهمها التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية خاصة في سوريا واليمن ولبنان، ومشروع وثيقة الأمن المائي العربي.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية تقريراً حول الحالة الاقتصادية في العالم العربي 2019، واستعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تقريراً حول متابعة حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2019، خاصة في دولة فلسطين وما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومشروع قانون استرشادي عربي بشأن عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية.

كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وتقرير حول الأوضاع الاجتماعية في العالم العربي 2019.