جمارك دبي: معالجة مواطن الضعف للارتقاء بسعادة المتعاملين

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أكد إدريس بهزاد، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في جمارك دبي، أن الإدارة تنتظر التقرير الخاص بنتائج مؤشر سعادة المتعاملين، والمتسوق السري، للوقوف على مواطن الضعف والعمل على وضع خطة علاجية لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين والارتقاء بمستوى سعادتهم قبل انتهاء المدة الممنوحة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وهي أسبوعين.

وقال بهزاد لـ«البيان» إن جمارك دبي تحرص على تذليل العقبات وتجاوز التحديات بحلول ذكية إبداعية، كما تحرص على تطبيق ميثاق سعادة المتعاملين حسب مواصفات الآيزو 10001، حيث تعتبر أول مؤسسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبق مواصفات الآيزو 10002 فيما يخص نظام إدارة ومعالجة الشكاوى في عام 2009.

وذكر أن الباب مفتوح أمام جميع المتعاملين للاستماع إلى ملاحظاتهم وشكاواهم.