قرقاش: محمد بن زايد شخصية مؤثرة في استقرار المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «لا أستغرب الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي الكبير بالشيخ محمد بن زايد، فهو شخصية مؤثرة في مسيرة الإمارات التنموية وفي ملف الاستقرار والمستقبل في المنطقة. رصيد بو خالد الكبير هو بوصلة سياسية واضحة وشفافة ترى المنطقة من منظور واقعي، وتكوّن رؤيتها وفق هذا الأساس».