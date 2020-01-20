وفد كوستاريكي يطلع على تجربة الإمارات بالعمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن تجربة العمل الحكومي في دولة الإمارات تمثل نموذجاً عالمياً يحتذى في التحديث والتطوير، تحرص الدولة على مشاركته مع الدول والحكومات المعنية بالارتقاء بجودة حياة مجتمعاتها حول العالم. جاء ذلك، لدى استقبال معاليها وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوستاريكا ضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، خلال زيارة رسمية للاطلاع على التجارب الريادية في التحديث والتطوير الحكومي في دولة الإمارات، في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي تم توقيعها ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في فبراير الماضي.

ورحبت الوزيرة بالوفد الضيف، مؤكدة أن هذه الزيارة تأتي ضمن توجهات حكومة الإمارات لترسيخ صيغة شراكة حكومية لتبادل المعرفة والخبرات، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في جعل منظومة العمل الحكومي الإماراتي نموذجاً ريادياً ومنهجاً مبتكراً في تطوير الحكومات. وقالت عهود الرومي إن مشاركة التجارب وقصص النجاح في العمل الحكومي التي طورتها حكومتا البلدين في مختلف المجالات، تشكل إضافة نوعية للبناء عليها بما يساهم في تعزيز جودة حياة المجتمعات.

قيم الانفتاح

وأكدت ماريا ديل بيلار غونزالو، وزيرة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية في جمهورية كوستاريكا، أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز قيم الانفتاح على دول العالم من خلال حرصها على تبادل المعرفة ومشاركة أفضل التجارب الحكومية التي تمكّنت من تطويرها في وقت قياسي، ما جعلها أحد أهم الشركاء الدوليين التي سعت كوستاريكا إلى تبني نموذجها المتميز للتطوير الحكومي وتحديث جهازها الإداري ورفده بأفضل الممارسات في الحوكمة بما يعزز خططها للتنمية الشاملة حتى عام 2050. وقالت غونزالو إن جمهورية كوستاريكا تحرص على تنمية التعاون مع دولة الإمارات في مجالات بناء القدرات وإعداد الكفاءات الحكومية وتزويدهم المهارات لقيادة التحديث الحكومي الذي يعتمد مفاهيم الابتكار ويتبنى التخطيط الاستراتيجي بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة وصناعة المستقبل.

استشراف المستقبل

واطلع الوفد على نموذج الإمارات في استشراف المستقبل وخططها الاستراتيجية التي تتضمن «مئوية الإمارات 2071» واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بتجربة الإمارات في بناء القدرات القيادية، ومبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وتعرّف الوفد الضيف على الخدمات التي تقدمها وزارة المالية، حيث اطلعوا على منظومة الدفع الذكية للجهات الحكومية، ومبادرات الوزارة في إدارة وتنمية الموارد المالية الوطنية، وابتكار سياسات ريادية ترفع مستوى كفاءة الأداء الحكومي وتتبنى أفضل ممارسات تطوير النظام المالي واستدامته. واستعرضت وزارة التربية والتعليم آليات المواءمة الاستراتيجية بين الخطط الوطنية والسياسات المؤسسية وخطط قطاع التعليم في تطوير وإدارة نظام تعليمي يعتمد أسس الابتكار بما يساهم في تطوير مجتمع معرفي يعزز تنافسية الإمارات عالمياً، ومبادرات تعزيز قدرات البحث العلمي ومخرجات التعليم.

تجارب

كما اطّلع وفد جمهورية كوستاريكا على المبادرات التي طوّرتها حكومة دولة الإمارات ودورها في رفع مستوى الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وآليات العمل الحكومي وفقاً للأجندة الوطنية، ومستهدفات «رؤية الإمارات 2021»، وسبل تطوير استراتيجيات القطاعات الحيوية، وآليات قياس وتقييم الأداء الحكومي. ونظم فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، جولات معرفية للوفد الزائر، تعرّف خلالها على تجربة منطقة 2071 التي تضم مجموعة من أبرز مختبرات تصميم المستقبل وتطوير الأفكار والتجارب المبتكرة في العديد من القطاعات، واستمع إلى شرح حول آلية عمل المسرعات الحكومية، وتجربة مركز «خدمات 1»، ومنصة «ابتكارات الحكومات الخلاقة».

نماذج

اطلع الوفد على نماذج الحوكمة المبتكرة لوزارة الموارد البشرية والتوطين الهادفة لتفعيل ممكّنات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وأبرز إنجازات ومبادرات الوزارة ومشاريعها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة الحكومية وتمكين الكوادر البشرية وتطوير قدراتها، واستعرضوا نظم إدارة معلومات الموارد البشرية وآليات قياس التطوير والمبادرات التي تساهم في إسعاد المتعاملين.