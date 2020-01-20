50 ألف مكالمة تلقتها مواصلات الإمارات 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مواصلات الإمارات ممثّلة بمركز الاتصال عن تلقيها 50,128 مكالمة خلال العام الماضي 2019 عبر الرقم المجاني لمركز الاتصال 8006006 مسجّلة بذلك ارتفاعاً في عدد المكالمات بلغت نسبته 16% مقارنة بعام 2018، وقد بلغ معدل الاستجابة على هذه المكالمات 14 ثانية، فيما استقبل المركز من خلال البريد الإلكتروني info@et.ae عدد 9,972 رسالة.

وأكّد محمد علي عبيد مدير إدارة العمليات بمواصلات الإمارات، حرص المؤسسة على رصد تطلعات متعامليها ورغباتهم من أجل العمل على تلبيتها بأفضل الصور، وتوفير الرد على طلبات المتعاملين للخدمات التي توفرها المؤسسة من بينها خدمات التأجير بكافة أشكالها، وتأجير الحافلات لطلبة الجامعات، وتأجير دراجات نارية للمطاعم، وتأجير مركبات للشركات، وخدمات معهد الإمارات للسياقة، والاستفسار عن خدمات مواصلات المدارس، وخدمة المساعدة على الطريق، وتوفير مركبات الليموزين، وخدمات الفحص الفني، وبيع المركبات عبر المزاد الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

دعم

وقال مدير إدارة العمليات إن فريق عمل المركز يقدّم الدعم الأولي ويرد على استفسارات الجمهور على مدار 24 ساعة، من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب يتحدثون اللغتين العربية والإنجليزية، مشيراً إلى أن مركز الاتصال يعتبر إحدى القنوات الرئيسية التي خصصتها المؤسسة للتواصل مع متعامليها من أفراد وشركاء ومجتمع، وبالاستناد إلى ذلك يحرص مركز الاتصال على التواصل مع العملاء لاستفتاء آرائهم وجمع ردودهم على الاستبيانات الخاصة برضا المتعاملين ورضا الشركاء والخدمات المجتمعية التي تقدمها المؤسسة.

ولفت إلى أن موظفي المركز يخضعون وبشكل مستمر لدورات وبرامج تدريبية في مجالات خدمات المتعاملين، وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات تفوق توقعاتهم، وتحقق سعادتهم، وتنسجم مع أفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة العالمية، وتحقّق في الوقت نفسه حسن الاستثمار للموارد البشرية العاملة، مؤكداً حرص المؤسسة على تقديم خدمات تفوق توقعات الجمهور والمتعاملين وتلبي متطلباتهم، وتحقق سعادتهم.