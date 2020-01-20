صيانة مركبات ورشة حكومة دبي للفطيم

المصدر: دبي- البيان

وقعت ورشة حكومة دبي مذكرة تفاهم مع شركة الفطيم تويوتا، بهدف صيانة أسطولها من مركبات تويوتا، وتوضح الاتفاقية الموقعة الالتزام المشترك لكلا الطرفين المتمثل في ضمان تسليم مركبات آمنة، وتقديم خدمات رائدة في إمارة دبي، وذلك بما يتوافق مع أهداف خطة دبي 2021. وقال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـورشة حكومة دبي: «إن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة الفطيم تويوتا جزء لا يتجزأ من علاقة التعاون المستمرة، التي تجمعنا مع الشركة في العديد من مجالات عملياتنا الأساسية. وأتاحت لنا شراكتنا مع الفطيم تويوتا الفرصة لتبادل الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية، وتوفير أحدث الابتكارات والتقنيات الناشئة في قطاع السيارات، إضافة إلى تطوير الخدمات وتحسينها، بما يواكب متطلباتنا الحالية والمستقبلية».

وقال سعود عباسي، مدير الإدارة العامة للفطيم تويوتا: «تؤكد هذه الشراكة التزام الفطيم تويوتا بمعايير الجودة الصارمة في ما يتعلق بخدمات صيانة السيارات، وبالتالي ضمان السلامة وتحقيق رضا العملاء وسعادتهم. ونفخر بأننا شريك رائد في قطاع السيارات وخدمات الصيانة للعديد من الهيئات الحكومية وغير الحكومية.