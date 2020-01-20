محمد بن زايد: نقف مع الفلبين وشعبها الصديق في مواجهة خطر البركان

المصدر: دبي ــ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تضامن الإمارات مع حكومة الفلبين وشعبها الصديق، في مواجهة خطر بركان «تال»، مشدداً سموه على استعداد الدولة لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة في هذه الظروف.

وقال سموه على «تويتر»: «قلوبنا مع الشعب الفلبيني الصديق في مواجهة خطر بركان «تال».. وندعو الله تعالى أن تمر هذه الأوقات الصعبة بأقل الخسائر الممكنة.. دولة الإمارات تقف متضامنة مع حكومة الفلبين وشعبها.. وهي على استعداد لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة في هذه الظروف».