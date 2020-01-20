«تطــوير البنية الـتحتية» تنظم ورشة «الهندسة الاحترافية»

المصدر: دبي - البيان

بحضور ورعاية معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وقيادات وموظفي الوزارة وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والشركاء، نظمت الوزارة في ديوانها بدبي، وبالتعاون مع معهد المهندسين المدنيين في المملكة المتحدة، ورشة عمل هندسية تخصصية بعنوان «الهندسة الاحترافية». من جانبه تطرق المتحدث الدكتور المهندس صبيح خصاف، خلال الورشة إلى أهمية الهندسة الاحترافية، وضرورة وفوائد ترسيخ فكر الهندسة الاحترافي في دولة الإمارات، وسبل تمكين المهندسين من ممارسة الأعمال الهندسية بطرق احترافية، وأهمية مواكبة التوجهات العالمية في ذلك المجال للنهوض بالعمل المؤسسي، والهندسي، كما وفرت الورشة فرصة مثمرة لتوفير التدريب اللازم والبرامج التعليمية لتهيئة المهندس المحترف لمواكبة متغيرات سوق العمل الهندسي.

ولفتت نورة الكعيبي مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة تطوير البنية التحتية، إلى أن الورشة تأتي في إطار استراتيجية وزارة تطوير البنية التحتية الرامية لتعزيز الكفاءات الهندسية واكتساب المهارات التي تساعدهم على الارتقاء بالعمل والوصول به إلى أعلى مجالات التميز والتطور والابتكار، ومواكبة التوجهات الهندسية العالمية، الأمر الذي يدعم توجه الدولة المستقبلي ويساهم في تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول العام 2021.

وأوضحت أن تنظيم الورشة يأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية المتميزة التي تهتم الوزارة بتنظيمها بشكل مستمر في سبيل تطوير المهارات والكفاءات وتعزيز الجانب العملي والوظيفي الفعّال لدى موظفي الوزارة بشكل عام، وتمكينهم بشكل يثمر مزيداً من النجاحات وتطوير منظومة العمل المتميز والفعال والمبتكر.

عضوية

في ذات السياق وفرت نقابة المهندسين المدنيين في المملكة المتحدة، خلال ورشة العمل الفرصة للحصول على العضوية والزمالة الاحترافية من المجلس الهندسي في المملكة المتحدة عن طريق الاشتراك بعضويات النقابة التي تأهل المهندس لاجتياز الاختبارات المطلوبة للحصول على لقب المهندس المحترف.