شرطة دبي تشارك في اجتماع «الإعلام الإلكتروني»

المصدر: دبي - البيان

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، في أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، والذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتعاون مع نادي دبي للصحافة، ومؤسسة وطني الإمارات، بحضور الوزير المفوض فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة، وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

وشارك العقيد الدكتور منصور الرزوقي مدير إدارة استثمار الموارد التقنية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، في الاجتماع، عبر تقديم ورقة عمل، تناول فيها مبادرة الألعاب الإلكترونية التوعوية، حيث قامت القيادة العامة لشرطة دبي، بتسخير وسيلة التوعية الإلكترونية، من خلال أحدث تقنيات ألعاب الفيديو المتطورة، وتقديمها بحلة إماراتية، لأجل تعزيز الهوية الوطنية، وغرس الولاء والانتماء للدولة، وإيصال الرسائل والتوعوية إلى كافة فئات المجتمع.

وبين العقيد الرزوقي، أن شرطة دبي توفر الألعاب الإلكترونية، من خلال متاجر الألعاب الإلكترونية المختلفة «أبل ستور» و«غوغل بلاي»، ومن خلال مراكز الشرطة الذكية SPS.