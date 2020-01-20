شرطة دبي تدرّب نظيرتها في الشارقة على التواصل

المصدر: دبي - البيان

افتتح اللواء مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، بحضور نائبه لشؤون العمليات العميد نبيل عبد الله الرضا، الدورة التدريبية لموظفي مركز الاتصال في شرطة الشارقة، والتي تنظمها الإدارة العامة للعمليات في مقر القيادة، لمدة 5 أيام، وذلك بهدف تزويد المتدربين من موظفي مركز الاتصال 901، و999، في شرطة الشارقة، بالمعارف والعلوم والمفاهيم الخاصة بمراكز الاتصال، وتدريبهم على مهارات العمل وفق المعايير التي تضمن الجودة في الأداء. وقال اللواء مهندس كامل السويدي، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح الدورة، إن تقديم خدمة ذات جودة عالية في مراكز الاتصال يتطلب التطوير المستمر في الجوانب كافة، ومنها تدريب المورد البشري.

وبيّن أن شرطة دبي تولي اهتماما بالغاً بخدمة العملاء بصورة تعكس مستوى التقدم الحضاري الذي تعيشه الدولة، وتعمل مع كل الشركاء من مختلف القطاعات الشرطية في الدولة على تعزيز التواصل في مجالات متعددة، ومنها مجال التدريب.

من جانبه، قال محاضر الدورة الرائد الدكتور محمد علي الحمودي، مدير مركز الاتصال «901» التابع لإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، إن برنامج الدورة يتضمن جانباً نظرياً وتطبيقاً عملياً، وزيارات ميدانية وتدريباً ذكياً، ويغطي محاور عديدة، منها شرح منظومة عمل خدمة المتعاملين.